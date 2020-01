Treurig van treurtrips: Oss is práchtig

Was ie maar gaan kijken bij de ruilmiddag van de historische Jumbo-plaatjes. Die mensen snappen het wél, dat Oss geweldig is. Dat zijn de mensen die in een paar uur tijd duizend euro ophoesten om Rick te helpen te betalen voor een buikwandcorrectie. Die weten dat als de pastoor klaagt dat er niet getrouwd wordt in de Grote Kerk, er dan in een mum van tijd 120 bruidsparen voor de deur staan. Okay, dat laatste was een onderdeel van de Osse Kwis, maar ook dát is Oss.