Tribute Around Town: genieten van Bruce Springsteen, Pearl Jam en Bruno Mars in Osse kroegen

OSS - Het stemgeluid van Bruce Springsteen, de klanken van U2 en de gitaarsolo’s van Pearl Jam-gitarist Eddie Vedder. Dit weekend zijn ze te horen in verschillende kroegen in Oss. Niet de echte natuurlijk, maar in de vorm van een tributeband.

Na het succes van vorig jaar vindt in Oss zondag de tweede editie van Tribute Around Town plaats: een muzikale kroegentocht van tributebands in elf kroegen in het centrum. ,,Er is echt van alles wat en voor ieder wat wils”, zegt centrummanager Jack van Lieshout.

Mooie impuls

Zo zijn in Rebel de nummers van U2 te horen, kunnen bezoekers van Bar 15 meezingen met de nummers van Dire Straits en is in de Groene Engel het oeuvre van Neil Young te horen. In totaal doen elf kroegen mee. ,,Dit is goed voor de stad Oss en een mooie impuls voor de horeca”, aldus Van Lieshout.

Hij vergelijkt het concept van Tribute Around Town met de eerdere Popronde en Rockronde die in Oss werden georganiseerd. Tribute Around Town is een landelijk initiatief dat verschillende steden aandoet. Van Lieshout: ,,Het is fijn dat er weer door de versoepelde coronamaatregelen weer meer mogelijk is en we dit op een laagdrempelige manier kunnen organiseren.”

De Osse editie van Tribute Around Town vindt aanstaande zondag plaats van 16:00 tot 22:00 uur. De toegang in de kroegen is gratis. Het hele programma is te vinden op www.tributearoundtown.nl/