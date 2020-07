Trio brandstichters en granaatwerpers Oss wacht twee jaar in cel op rechtszaak

DEN BOSCH - De drie mannen die volgens justitie in 2018 een spoor van aanslagen met brandbommen en mortiergranaten trokken in met name Oss mogen zich daarvoor eind oktober en begin november verantwoorden. De drie zitten op dat moment ruim twee jaar in voorarrest.

Deze week dienden bij de rechtbank Oost-Brabant twee pro-formazittingen, nodig om de voorlopige hechtenis van de drie met nog eens drie maanden te verlengen. De advocaten van Nicky P. en Dumitru M. deden opnieuw een vergeefse poging om hun cliënten op vrije voeten te krijgen. ,,Na twee jaar is de kans op recidive en de geschokte rechtsorde wel voldoende afgenomen", meende meester Peter van Zon.

Dat was de officier van justitie niet met hem eens. ,,We hebben het hier nog steeds over meerdere pogingen tot doodslag en moord. Er zijn mortiergranaten tot ontploffing gebracht bij woonhuizen.” De openbaar aanklager liet blijken dat zijn strafeis straks veel verder zal strekken dan de twee jaar die P. en M. nu al bijna hebben uitgezeten. In de laatste week van oktober wordt de zaak tegen dit duo tijdens twee procesdagen behandeld.

Aannemer en uitvoerder

De derde verdachte, Dennie van der Z., krijgt in november een aparte rechtszaak. Hij wordt door justitie niet alleen gezien als de ‘aannemer en uitvoerder’ van alle aanslagen op auto's en woonhuizen in Oss, Haarlem en Eindhoven, maar ook als de moordenaar van Henk Baum. Deze in Nistelrode woonachtige autosloper werd in maart 2018 in zijn auto doodgeschoten onder een viaduct in Schaijk.

Tot op heden is niet duidelijk in wiens opdracht Van der Z. en zijn kompanen handelden. De suggestie is eerder door politie en justitie gewekt dat de beruchte familie R. hierin een rol speelt . Vlak voor operatie Alfa vorig jaar jaar van start ging werd in verband hiermee Anton R. aangehouden, de zoon van Martien R.