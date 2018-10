Troosteloze boel bij AH in Berghem, schappen leger en leger

VIDEO Na ‘seksisti­sche’ carwash nog gaat De Lunenburg nóg een paar stappen verder in promotie voor boeren­feest

14:24 LOOSBROEK - De Lunenburg in Loosbroek zoekt de grens op in haar campagne voor het feest Høken & Hakselen. Voor een promotiefilmpje liet de discotheek een groep geblinddoekte mannen en schaars geklede vrouwen los in een modderbak. Daarna moesten de mannen proberen de vrouwen te vangen en in de borsten te knijpen.