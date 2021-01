‘Trotse maakstad’ Oss moet in komende jaren nog veel meer ondernemers aantrekken

Die keuzes kan de politiek op hoofdlijnen volgen, bleek donderdagavond tijdens een commissievergadering. Al mag er wat de partijen betreft nog wel wat meer aandacht zijn voor de bouw en voor de vrijetijdssector. Denk daarbij aan horeca en evenementen. Ook moet het college zich niet blindstaren op het handjevol grote bedrijven in Oss. Juist de ZZP’ers en MKB’ers moeten gesteund worden. Eventueel met eigen thema-avonden waarbij de kleine ondernemers centraal staan.



Voor een toekomstbestendige economie is een betere aansluiting vanuit het onderwijs volgens de meeste partijen noodzakelijk. Op een eigen HBO-opleiding in de stad hoeven de partijen echter niet meer te hopen. Dat is volgens wethouder Frank den Brok trekken aan een dood paard. Veel beter kunnen bedrijven zich richten op speciale projecten met groepjes studenten uit Den Bosch, Eindhoven of Nijmegen, zoals die nu al worden gedraaid bij het Pivot Park, de talentencampus of met religieus erfgoed. ,,Voor hen is Oss een speeltuin", zegt de bestuurder. ,,Den Bosch is bijvoorbeeld een stad van de dienstverlening. In Oss vind je de bedrijven die echt wat maken.”