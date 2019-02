Truck Experience in Oss: dominee Haverkamp wordt vrachtwagenchauffeur

In een personenauto rondrijden is geen lol. Nee, dan de controle krijgen over een grote vrachtwagencombinatie, hoog en droog boven die amateurs in hun kleine koekblikken. ,,Het gaf me echt een adrenalinekick toen ik voor het eerst achter het stuur kroop”, vertelt Percy Faasen. De 41-jarige Ossenaar is sinds kort vrachtwagenchauffeur en is van plan dat nog lang te blijven. ,,Ik rij elke ochtend vroeg met plezier naar m'n werk in Veghel.” Daar staat bij het distributiecentrum van Jumbo zijn gele combinatie te wachten. ,,Ik werkte daar eerst als rangeerchauffeur en vond het zo leuk dat ik de weg op wilde.” Daarvoor moest wel eerst een kostbare opleiding worden gevolgd. Via zijn werkgever, uitzendbureau Randstad, werd dat geregeld. Deze woensdag is Percy op de Truck Experience in Oss om anderen te enthousiasmeren voor het truckersvak.