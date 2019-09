Tuinhuisje in brand aan Osse Kapelsingel, politie en brandweer zoekt naar sporen van brandstichting

Drukte tijdens Fantasti­val in centrum Oss: ‘Theater zonder barrière van een gebouw of geld’

15 september OSS - Theater, maar dan net even anders. Zonder traditionele zaal met rode stoelen, maar in het zonnige decor van de Osse binnenstad. Zondagmiddag vond Fantastival plaats met het thema 'It's a circus'. Een gezellige drukte, waar de artiesten al vroeg voor uit de veren waren.