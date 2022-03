Tuinliefhebbers staan lang in de rij voor aanhangertje compost. ,,Zo gek als nu heb ik het nog nooit meegemaakt’

OSS/UDEN - De echte tuinliefhebber heeft er wat voor over om de kofferbak of aanhanger vol te laden met compost. Er staan lange rijen met wachten voor het gratis ophalen van compost in Oss en Uden.

,,Even tellen, ik heb al zes velletjes vol genoteerd met steeds 32 voertuigen”, zegt Gerard Welten, die in Uden bij de ingang van afvalverwerker Van Berkel staat en de boel in goede banen leidt. ,,En dan ben ik pas een uurtje of twee bezig. Dat worden zeker meer dan 500 bezoekers vandaag. Het is een gekkenhuis, zo heb ik het nog niet eerder meegemaakt. Om half negen stonden de eersten al in de rij.”

De landelijke compostdag trekt heel veel tuinliefhebbers naar de ophaalpunten in de regio. Zo staat in Oss rond half tien in de ochtend al honderden meters file voor het Duurzaamheidsplein aan de Diezestraat. De een neemt een aanhanger mee, de ander een laadt gewoon de kofferbak vol met zakken, emmers en kuipen, gevuld met de vruchtbare grond. Het enige verschil is dat er in Oss handwerk aan te pas komt, daar moet je zelf scheppen, en in Uden hoeft dat niet. Daar wordt de compost met behulp van een kraan mooi in het aanhangertje gemikt.

De tekst gaat verder onder de foto: Met compost houdt de grond het vocht beter vast

Volledig scherm Lange rijen voor de composthoop in Oss. © Van Assendelft / THOMAS SEGERS

Tuinliefhebbers wachten wel

,,Het is helemaal niet erg om even in de rij te staan hoor". zegt Willy Bressers uit Oss. Hij vindt het heerlijk om weer aan de gang te kunnen in de tuin en dat vooruitzicht maakt veel goed. De Ossenaar heeft achter zijn huis een moestuintje en een siertuin, een aanhangertje compost is een welkome aanvulling op de schrale bodem. ,,Gewoon een laagje erop, dan wordt het wat luchtiger. Het is voedzaam en de grond houdt het vocht beter vast. Ik vind dit compost halen altijd een mooi moment, want het betekent dat de lente begint en we weer lekker aan de gang kunnen.”

De tekst gaat door onder de foto: De eerst gezaaide groente, dat worden stamboontjes

Volledig scherm Henri van Bergen heeft geen aanhanger, dus schept de compost in oude zakken. © Kirsten Rietbergen

Een aanhangertje zo volgeschept

In Uden laadt Piet van de Heuvel uit Vorstenbosch een aanhangertje vol voor zijn tuin van 350 vierkante meter. Was het niet alleen voor inwoners van Uden? ,,Mijn zoon woont in Uden, ik heb op zijn naam een aanhangertje gehaald", zegt hij, terwijl hij het groene net over de aanhanger met het zwarte zand bevestigt. ,,In Bernheze moet je zelf scheppen, hier wordt je aanhanger voor je gevuld.”

Quote Thuis zet ik die zakken in de kruiwagen en rij ik ze zo de tuin in. Henri van Bergen, Volkel

Iets verderop heeft Henri van Bergen wel de schop in de hand genomen. Hij schept het zand in oude compostzakken, die hij in auto zet. ,,Ik heb geen aanhanger, dus moet het maar zo. Thuis zet ik die zakken in de kruiwagen en rij ik ze zo de tuin in. Al die mensen met een aanhanger moeten het er dan nog af gaan scheppen”, zegt de 74-jarige Volkelaar. ,,Ik heb al vijftig jaar een moestuin, ik draai er mijn hand niet voor om.” De eerste groenten die hij gaat zaaien zijn stamboontjes. ,,Die kunnen er wel tegen als er nog een beetje nachtvorst komt.”

Volledig scherm Een schep compost per aanhanger is, de regel in Uden. © Kirsten Rietbergen