Turborotonde Heesch bijna klaar voor eerste auto's

Regering nog pal achter fusie Uden en Landerd maar Schaijk bij Oss blijft een optie

13 mei UDEN/LANDERD/OSS - De regering vindt het nog steeds een goed idee dat Uden en Landerd gaan fuseren tot nieuwe gemeente Maashorst. De bevolking is breed en goed gehoord in het fusieproces tot dusver. Maar als uit de evaluatie over drie jaar iets anders blijkt, is Schaijk en Reek bij Oss zeker een optie.