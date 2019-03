TV-aandacht voor brutale woningoverval in Maren-Kessel, dader nog niet gevonden

Vrouwen in de gemeenteraad Vrouwen hebben een vrouwelijk voorbeeld nodig

10:43 BERNHEZE - De gemeente Bernheze bestaat dit jaar 25 jaar. In al die jaren heeft Bernheze twee vrouwelijke wethouders gehad en is Marieke Moorman sinds 2013 de tweede vrouwelijke burgemeester, na Van Gorp. De gemeenteraad heeft in 25 jaar Bernheze wel iets meer vrouwelijke inbreng gehad, maar van een evenredige verdeling is bij lange na geen sprake.