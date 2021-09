TV Berghem trekt na 24 jaar stekker uit kijkkast: ‘Met pijn in het hart’

Smits was erbij vanaf de oprichting in 1997. Stichting Vriendenteam Wilberthof ging dat jaar officieel van start als ‘commerciële zender’ TV Berghem. ,,Omdat er in de gemeente Oss al een publieke omroep was, moesten we ons als commercieel registreren. We gingen van start met twaalf vrijwilligers, onder wie Leo van Schaijk, die de aanzet had gegeven met zijn opnames die in de Wilberthof aan ouderen werden vertoond.”