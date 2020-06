Twaalf appartementen op plek van kantoor Hendriks SGR in Berghem

Biblio­theek Oss wil in zomervakan­tie ‘leesmiljo­nairs’ maken van basis­school­kin­de­ren

11:51 OSS - Nu de schoolvakanties voor de deur staan en veel kinderen de komende periode minder lezen, start de bibliotheek in Oss met het project ‘Leesmiljonairs’. Samen met basisschoolleerlingen van groep 3 tot en met 8 gaat de bibliotheek proberen één miljoen minuten bij elkaar te lezen. Doel van het initiatief is om de terugval in het leesniveau tegen te gaan.