Twaalf emmertjes en een tweedehands spuit moesten vólgende stadsbrand in Oss voorkomen

De brand begon 's middags om 1 uur in het schuurtje van een klompenmaker. Die bewaarde daar ook as die hij gebruikte om het land te bemesten. Vermoedelijk heeft er nog vuur in die as gezeten en is dat met iets brandbaars in aanraking gekomen. De klompenmaker bracht zonder alarm te slaan in allerijl zijn bezittingen in veiligheid. De buren dachten dat hij alvast met zijn verhuizing begonnen was die enkele dagen later zou plaatsvinden. Toen de omwonenden zagen wat er loos was, was er al geen houden meer aan. Het vuur verspreidde zich snel en zette tal van houten schuurtjes en rietgedekte huizen in brand.



Het ging zo snel dat er om 4 uur al 98 huizen in brand stonden. De bewoners van de Heuvel vluchtten, met achterlating van hun bezittingen, naar weilanden buiten de gracht. Daar brachten zij ook de nacht door en vandaar ook zagen zij hun stad ten onder gaan. Er was iemand naar Den Bosch gestuurd om de Bossche brandweer te laten komen. Die kwam pas de volgende ochtend. Oss brandde toen nog steeds. Met behulp van de Bossche brandspuiten werd het vuur eindelijk bedwongen.