Twaalf jaar cel voor mislukte moordaanslag op Osse Bianca van der H.

OSS - De 47-jarige Limburger Marco F. moet twaalf jaar de cel in voor een mislukte moordaanslag op de Osse Bianca van der H. Ook kreeg de man tbs met dwangverpleging opgelegd. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch donderdag besloten.

De rechtbank besloot verder een schadevergoeding van 28.000 euro toe te kennen. Een verzoek om een tegemoetkoming van 11.000 euro in de beveiligingskosten werd afgewezen.

Het slachtoffer Bianca van der H. wilde niet uitgebreid reageren op het vonnis. Ze zei alleen: ‘Perfect’. Van der H. is een bekende in het criminele milieu. Ze was de vriendin van Hans van Geenen, die in 2008 vermoord werd. Zelf zat ze ook in de hennepteelt en vorig jaar werd ze nog veroordeeld voor wapenbezit.

De advocaat van Marco F. kondigde direct hoger beroep aan.

Limburger F. kwam op 1 april 2015 met een smoes aan de deur bij de Osse rijschoolhoudster. Eenmaal binnen, trok hij een pistool en schoot op de vrouw. De kogel schampte haar onderarm, daarna haperde het wapen en maakte de schutter zich uit de voeten.

Twee weken later werd de man in Duitsland aangehouden. In zijn auto trof de politie een pistool aan zonder patroonmagazijn. In de woning van de Osse vrouw werd een magazijn teruggevonden dat precies in het pistool van de man paste.

In opdracht

Justitie gaat er van uit dat F in opdracht handelde. In februari 2018 hield de politie Ossenaar Martien Reuvers aan als mogelijke opdrachtgever. Reuvers heeft er geen bezwaar tegen om met naam en toenaam te worden genoemd. Hij werd later wegens gebrek aan bewijs weer vrijgelaten.

Reuvers werd eerder door de rechtbank veroordeeld voor de moord op Ossenaar Hans van Geenen, de partner van Bianca van der H. Van Geenen werd in 2008 gedood bij een schietpartij op de A73 tussen Venlo en Nijmegen, vermoedelijk wegens een conflict in het drugsmilieu. In hoger beroep sprak het gerechtshof Reuvers vrij.