Twee agenten gewond na worsteling met gezin tijdens aanhouding in Oss

Agenten wilden dinsdag een 22-jarige man in Oss aanhouden omdat hij eerder op de dag reed met een geschorst rijbewijs. Ze zouden hem bij zijn eigen huis arresteren. Maar al direct werd duidelijk dat de Ossenaar helemaal geen zin had in politiebemoeienis. Hij ontkende dat hij had gereden.

Terwijl agenten de agressieve man in de boeien wilden slaan, kwam de rest van het gezin erbij. Ze sloegen, trapten en beledigden de agenten. Dat werd een minutenlange worsteling. De politieagenten spoten daarbij pepperspray in de ogen van zowel de zoon als de vader. De mannen werden opgepakt.

De vriendin van de 22-jarige Ossenaar kwam later op de dag naar het politiebureau om verhaal te halen. Daar is ook zij aangehouden.

Agenten gewond

Een van de agenten is gewond geraakt aan zijn hoofd en heeft last van zijn schouder. Hij is woensdag naar een dokter gegaan hiervoor. De andere agent had last van zijn elleboog en duim. Hij is inmiddels aan het werk.