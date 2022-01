Twee auto's belanden in de greppel na botsing op beruchte kruising in Oss

Berucht kruispunt

Het is niet de eerste keer dat het misgaat op de betreffende kruising. In 2018 bleek dat in iets meer dan vier jaar tijd, tien ongelukken waren gemeld. Bij acht van de tien was er vooral blikschade. In twee gevallen raakte iemand gewond. Ook in 2021 vonden er zeker drie ongevallen plaats: in februari, maart en september. Tot op heden heeft nog niemand kunnen verklaren waar de ongelukken door worden veroorzaakt.