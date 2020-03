Twee auto's botsen op elkaar bij kruising in Oss

Ook Natuurcen­trum De Maashorst gesloten; Kabouter­pad als wandeltip

17 maart NISTELRODE - In verband met de corona-crisis is Natuurcentrum De Maashorst aan de Erenakkerstraat in ieder geval tot 6 april voor bezoekers en schoolkinderen gesloten. Dit betekent dat alle activiteiten die op het programma stonden in deze periode niet door zullen gaan.