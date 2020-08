Twee auto's zwaar beschadigd bij kop-staart aanrijding bij Heesch

Column Mooi hoor, die Drentse hei. Maar wat zijn ze er nurks...

8:00 Op de parkeerplaats van onze kleine camping in Drenthe stond een caravan waarin een ongelukkig uitziende mevrouw bivakkeerde die ‘s nachts met een mondkapje op de wc’s schrobde. Van haar snapte ik het wel dat ze niet zo gezellig deed, midden in de nacht, in de chloorwalmen. Het was druk in Drenthe, en misschien kwam het daardoor dat de rest van de Drenten, die niet midden in de nacht coronaspetters uit de wc moesten schrobben, nogal nurks waren.