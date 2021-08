Twee boerenmannen verdienen eeuwige herinnering in Schaijk en Reek, vindt de heemkunde

Straatnaam verdiend!SCHAIJK/REEK - Voor Schaijk een boerenzoon die eventjes boer was en voor Reek een fulltime boer. Heemkundekring Schaijk & Reek denkt dat twee ‘agrarische mensen’ een straatnaam verdienen in de toekomstige gemeente Maashorst.

Willem Brands (1903-1989) is de persoon die Heemkundekring Schaijk & Reek voordraagt voor een straatnaam in Schaijk. De boerenzoon en gymnasiast wilde aanvankelijk priester worden en volgde daar ook de opleiding voor, maar werd toch boer en uiteindelijk kassier en directeur van de Boerenleenbank, een functie die hij vier decennia invulde.

Welke verdienstelijke en bijzondere inwoner verdient beslist en zo snel mogelijk een straatnaam in zijn stad of dorp? Het BD legt de vraag voor aan de lokale heemkundekringen. Dit keer: Reek en Schaijk.

Brands vond Latijn een boeiend vak, maar dat gaat niet zoals zaaigoed ‘de grond in’ concludeerde hij. Bij zijn afscheid als directeur van de Boerenleenbank op 3 januari 1969 kreeg hij uit handen van burgemeester Schouten een koninklijke onderscheiding opgespeld. Naast zijn beroep als directeur had hij nog diverse functies zoals bestuurslid van de Boerenbond en medeoprichter van het Sociaal Caritatief Centrum, waar hij de aanzet gaf voor het parochieblad Nieuw Geluid.

Kroontjespen in de aanslag

Brands was zeer sociaal-maatschappelijk betrokken en actief en zeer geliefd in het dorp. In zijn huis dicht bij de Schaijkse molen had de kassier altijd een kroontjespen in de aanslag, waarmee hij vaak gedichten en boeken schreef. Daaronder het boek Schaijk in Vertellingen uit 1973, het eerste echte historische boek over zijn woonplaats. Daaruit sprak overduidelijk zijn voorliefde voor zijn dorp, waar hij alle families wel kende.

Nico Brands - zijn zoon die later ook bankdirecteur werd - en zijn vrouw Jeanne vertellen graag over hun in het dorp zo bekende vader en schoonvader, die in 1989 op 85-jarige leeftijd overleed. Elke maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag had kassier Brands, die zeven kinderen had, spreekuur met klanten in de voorkamer. De keuken was de wachtruimte. ,,Op maandag- en vrijdagmiddag zaten wij op school, maar op woensdagmiddag waren wij vrij. Het was natuurlijk niet de bedoeling dat wij er in de keuken bij gingen zitten. Dus zorgden we dat we dan bij een vriendje konden spelen.”

De familie Brands is zeer vereerd met de voordracht van de heemkundekring om Willem Brands een straatnaam te verlenen. Het mooiste zou zijn volgens zoon Nico als Willem een straatnaam zou krijgen dicht bij zijn geboortehuis in de Bossestraat. ,,Misschien in plaats van de Spijkerstraat?”

Volledig scherm Antoon de Haan, anno 1985. © Ton Cruijsen

Antoon de Haan voor Reek

De Heemkundekring Schaijk & Reek draagt in Reek boer Antoon de Haan (1896-1991) voor een straatnaam voor. De in 1967 koninklijk onderscheiden De Haan grossierde in bestuursfuncties. Zo was hij onder meer raadslid van de gemeente Schaijk, voorzitter van de NCB, bestuurslid van de NCB kring Oss, bestuurslid van de bejaardenbond, voorzitter van de Veeverzekering, bestuurslid van het Wit-Gele Kruis, voorzitter van de zuivelfabriek en voorzitter van het Armenbestuur.