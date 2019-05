Twee branden op één dag in bossen bij Berghem

Nog weinig bekend na zoveelste autobrand in Oss

15:49 OSS - Na een rustige periode was het dinsdagnacht voor de 19e keer dit jaar raak in Oss. Een auto stond opnieuw in lichterlaaie, net als twee dagen daarvoor. Vorig jaar eindigde de teller op vijftig autobranden in Oss. Het onderzoeksteam geeft op de website van de politie antwoord op meerdere vragen, waaruit blijkt dat er nog weinig bekend is over het verband tussen de verschillende branden.