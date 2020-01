Twee busjes op elkaar gebotst in Oss

Stenen lichten op in hal Osse gemeente­huis om stil te staan bij Holocaust

13:32 OSS - Ook in Oss is het tijdelijk Holocaustmonument Levenslicht van Daan Roosegaarde te zien. De gemeente haakt in op dit landelijk project. Speciale stenen lichten op en doven om de paar seconden van 22 tot en met 30 januari in de hal van het gemeentehuis. Op maandag 27 januari is daar een informeel samenzijn.