Twee fietsers gewond door ongeluk in Heeswijk-Dinther, automobilist rijdt door

‘Hopelijk vinden de kinderen deze speelplek zo leuk dat ze hun telefoon even vergeten’

3 juli OSS - Jammer dat de touwbrug nog even op zich laat wachten. Maar de waterspeeltuin in de Osse wijk Mettegeupel kan ook zonder al als een succesvol project de boeken in. ,,Vanaf het moment dat de waterpomp was aangesloten spelen er dagelijks kinderen", weet buurman Henk Verstappen.