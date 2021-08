Twee gewonden bij ongeluk in Teeffelen

Udens raadslid Teddy Thenu stapt over naar Maashorst Vooruit

4 augustus UDEN/LANDERD - Het Udense raadslid Teddy Thenu verlaat haar partij UdenPlus en sluit zich aan bij Maashorst Vooruit, de grootste fractie in de gemeenteraad van Landerd. Thenu is volgens eigen zeggen op zoek naar meer ‘dynamiek en diversiteit', Maashorst Vooruit ziet met het oog op de komende verkiezingen in haar komst een mooie springplank naar Uden.