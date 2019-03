Twee gewonden na crash 45-kilometerauto in sloot in gemeente Oss

Nieuwe Iemhof moet alle Ruwaarders verenigen

10:02 OSS - Waar is de entree tot D'n Iemhof? Dat zal menig bezoeker zich in de afgelopen 46 jaar afgevraagd hebben. Het huidige wijkgebouw is zo gesloten als een cocon, ingekapseld in een stenen omhulsel van winkelcentrum, apotheek en Sterrebosflat. Bij de Nieuwe Iemhof hoeft er straks niet gezocht te worden. Het toekomstige wijkcentrum van de Ruwaard nodigt van alle kanten uit tot binnentreding.