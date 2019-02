Twee jaar cel voor dollemansrit door Oss in nieuwjaarsnacht 2018

videoOSS - De man die in de vorige nieuwjaarsnacht met hoge snelheid kriskras door Oss reed en daarbij een jonge vrouw schepte, moet twee jaar de cel in. Ook krijgt hij een ontzegging van de rijbevoegdheid voor vijf jaar én moet hij zijn slachtoffer een schadevergoeding van 11.000 euro betalen. Dat bepaalde de rechtbank dinsdagmiddag.

Daarmee valt de uitspraak een stuk lager uit dan de eis van het OM. Justitie eiste twee weken terug immers nog vijf jaar cel voor de 40-jarige verdachte. In tegenstelling tot het OM acht de rechtbank poging tot doodslag niet bewezen. De rechters verwijten de man alleen roekeloos rijden omdat hij met een slok op en met veel te hoge snelheid dwars door het centrum van Oss scheurde. Hij had volgens de rechtbank kunnen weten dat er vlak na de jaarwisseling veel mensen op straat waren. Bovendien was hij al sinds 2007 niet meer in bezit van een geldig rijbewijs.

Ook wordt de man niet veroordeeld voor een bijna-aanrijding op de Looveltlaan in Oss. Daar kon een man nog net op tijd aan de kant springen toen de wegpiraat met hoge snelheid op hem inreed. Bij zijn aanhouding, een paar weken na de jaarwisseling, bleek de verdachte ook nog eens in het bezit van kinderporno.

Dollemansrit

De verdachte kroop pal na de vorige jaarwisseling in beschonken toestand achter het stuur. Op de Oostwal in Oss botste hij met volle snelheid op een auto die stilstond voor een rood verkeerslicht. Deze botsing leidde naar zijn zeggen tot een paniekreactie, zo zei hij tijdens de zitting twee weken terug. De man zette achteruit en passeerde het aangereden voertuig over de stoep. Daarna sloeg hij rechtsaf de Berghemseweg op en gaf vol gas.

Bij café ‘t Berghje schepte de verdachte een inmiddels 29-jarige vrouw die daar bezig was om vuurwerkresten op te ruimen. De vrouw werd na de aanrijding enkele tientallen meters op de motorkap meegevoerd. Bij een rotonde viel ze van de auto, waarna ze nog deels werd overreden. De bestuurder van de bestelbus reed vervolgens door.

Volgens justitie nam de verdachte met zijn handelen het bewuste risico dat iemand door zijn levensgevaarlijke rijgedrag zou komen te overlijden. De man reed minimaal 60, waar 30 het maximum is. Ook had hij moeten beseffen dat er op dat moment veel mensen op straat waren. Op camerabeelden van het ongeval is duidelijk waarneembaar dat er nog volop vuurwerk werd afgestoken.