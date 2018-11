Twee jaar cel voor neersteken Pool aan de Osse haven

Kruidvat pakt laatste meters van De Smidse

15:35 HEESCH - Bijna anderhalf jaar na de oplevering raakt De Smidse in Heesch helemaal vol. Drogisterij Kruidvat steekt ’t Dorp over en betrekt de laatste nog beschikbare ruimte in het grote woonwinkelgebouw naast het oude raadhuis.