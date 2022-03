Twee kandidaten in Bernheze mogen raad in met voorkeursstem

Het CDA, de partij van Van Herpen werd woensdagavond de grootste partij in Bernheze met 7 zetels. In totaal brachten 3633 mensen hun stem uit op het CDA. Zoals gewoonlijk gingen de meeste stemmen naar lijsttrekker Edwin Daandels (1223). Danny van Herpen die op plek 10 op de lijst van het CDA stond, zou op basis van het aantal zetels niet in de raad komen. Maar Van Herpen kreeg 192 stemmen. Dat is meer dan de nummer 6 en 7 van de lijst, Chantal Kanters en Mart Smits.

Of Van Herpen en Houweling hun raadszetel innemen is nog niet bekend. Maandag wordt de verkiezingsluitslag defintief vastgesteld. Dinsdag 22 maart is er een duidingsdebat in Bernheze, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens dit debat geven de partijen reactie op de verkiezingsuitslag en op het vervolgproces. Dit gebeurt op volgorde van grootte van de partij, beginnend bij de grootste partij. Nadat alle partijen hun reactie hebben gegeven, is er ruimte voor een debat. Eerder was al bekend dat Pierre Bos, oud-burgemeester van Boekel, informateur is in Bernheze.