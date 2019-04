Twee mannen in Polen vast voor dood 63-jarige Peter Hovens uit Oss, één verdachte kende slachtoffer

OSS - In de afgelopen maand zijn in Polen twee mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 63-jarige Peter Hovens uit Oss, op 23 februari. De alleenstaande man werd om het leven gebracht in zijn flat aan de Lisztgaarde, bij iets wat leek op een overval.

Het gaat om Polen van 37 en 26 jaar, die opgepakt zijn in het thuisland. De oudste van de twee was een bekende van het slachtoffer. Daarom sluit de politie niet uit dat het motief in de relationele sfeer gezocht moet worden.

De twee werden op 6 en 16 maart al opgepakt, maar de politie had aanvankelijk moeite om definitief vast te stellen dat het om de verdachten in deze zaak ging. Dat duurde tot eind vorige week. Dat hun aanhouding nu pas bekend is geworden heeft ook te maken met het feit dat de politie bang was dat het geven van informatie het onderzoek zou schaden.

De oudste van de twee blijkt ook in Polen nog een gevangenisstraf te moeten uitzitten. Het kan daarom nog tot eind van dit jaar duren voor hij kan worden uitgeleverd. Het proces om de twee hierheen te halen is al in gang gezet.

Kluizenaar

Lang leek het een raadsel wat het slachtoffer in de 'vrijgezellenflat’ was overkomen. Weinig buren kenden de man die woonde op de tiende verdieping, hij leefde als een kluizenaar. Wel kwam hij buiten om te werken, als Warehouse Operator bij logistiek bedrijf CEVA in Wijchen.