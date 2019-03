Twee mannen vervolgd voor dodelijke aanrijding op Weg van de Toekomst in Oss

De dodelijke aanrijding was van meet af aan met raadsels omgeven. De scooter met daarop twee jonge Bosschenaren had midden in de nacht niks te zoeken op de provinciale weg. De bestuurder ervan werd aangehouden toen bleek dat hij had gedronken. En hoe kwam het dat deze indertijd 21-jarige Bosschenaar zelf nauwelijks kleerscheuren had opgelopen? De bestuurder van de BMW maakte zich direct na de aanrijding uit de voeten, zijn beschadigde voertuig achterlatend. De eigenaar van deze auto, een 31-jarige Ossenaar, claimde dat zijn auto een paar uur eerder was gestolen. Later bleek dat hij zelf achter het stuur zat.