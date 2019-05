Twee minderjarigen uit Den Bosch aangehouden bij woninginbraak in Oss

Uitbrei­ding van speeltuin Elckerlyc officieel open met Pinksteren

9:25 OSS - Het heeft even geduurd, maar de uitbreiding van speeltuin Elckerlyc in Oss-West kan eindelijk open. Eigenlijk zou de opening al in maart plaatsvinden, maar werd uitgesteld vanwege het slechte weer. Tweede Pinksterdag wordt het beekdal nu officieel geopend door de jeugdburgemeester en -wethouders van Oss.