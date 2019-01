Twee pizzabezorgers kort na elkaar overvallen door man met een mes in Oss

Oss en monumen­taal vorsten­graf­zwaard herenigd, voor even dan

15:02 OSS - Het monumentale kromgebogen zwaard uit het prehistorische vorstengraf is vrijdag gearriveerd in Museum Jan Cunen in Oss. Het pronkstuk is vrijdagmiddag ondergebracht in een vitrine, met uitzicht op de nieuwe rotonde aan de Molenstraat waar een grote replica van het zwaard inclusief bovenkant van een urn is neergezet. Maandag wordt die rotonde officieel geopend.