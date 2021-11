Twee verdachten aangehouden voor beroven jongen (16) uit Nistelrode

Abrahams en Swinkels schieten op WK ook als trampoline­duo tekort voor finaleplek

Ook als duo zijn Milco Abrahams en Luuk Swinkels er niet in geslaagd om de kwalificaties van de wereldkampioenschappen trampolinespringen in Bakoe te overleven. Het Brabantse koppel behaalde in de hoofdstad van Azerbeidzjan een score van 74,440 punten, goed voor de 19de plaats.

19 november