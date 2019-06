Tweede boek Megense Lieke: ‘Boeiend verhaal dat nergens te zwaar wordt’

In De verloren berg, de tweede roman van Lieke Kézér uit Megen, draait het net als in haar eerste roman De afwezigen om iemand die er niet is. Hoofdpersoon Thomas, een schrijver, ziet zijn gezin uiteenvallen na de dood van zijn vrouw Kira. Opeens staat hij er alleen voor en weet hij zich geen raad. Onbeholpen stuntelt hij zich door het gezinsleven. Met zware thema's als verlies en rouw weet Kézér in haar fraaie, rustige en precieze stijl opnieuw een boeiend verhaal te vertellen dat nergens zwaar wordt.



Toch, grote verschillen zijn er ook. De afwezigen speelde in het nachtleven van een grote Amerikaanse stad. Ditmaal haalt Kézér haar verhaal dichter naar zich toe. Het gaat over een jong gezin met kinderen van 5, 9 en 14 jaar. Zelf heeft ze twee kinderen, een tweeling van vijf. Het verhaal speelt afwisselend aan zee en in de bergen van de Spaanse Pyreneeën. Het is een verhaal in zon en zomer, maar boven die lichte zonovergoten vakantiesfeer hangt als een enorme zwarte vogel het onheil dat zich vanaf de eerste pagina's aankondigt. Dit gaat niet goed aflopen.