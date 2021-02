Tweede editie van De Osse Bingo Show op 6 maart

Jongeren­raad helpt jonge Osse kiezers op weg met eigen debat in de Lievekamp

17 februari OSS - De Lievekamp in Oss is donderdagavond het decor van een heus verkiezingsdebat. Op uitnodiging van de jongerenaad gaan vertegenwoordigers van CDA, VVD, PvdA, SP, GroenLinks en D66 in discussie over de economie en het klimaat. Het grote doel: jonge kiezers wegwijs maken in aanloop naar 17 maart.