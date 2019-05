Tweede editie Weteringpop in Vinkel is een daverend succes

Het is iets na 15.00 uur in de middag, als oma Antje (92 jaar) met een druk op de knop de grote fontein in de Wetering tot leven brengt: Weteringpop 2019 is los. Al vrij snel komen de bezoekers binnen. Op dit tijdstip veelal ouders met kinderen en (Vinkelse) ouderen die ook wel eens een festival willen bezoeken. Aan de kinderen heb je geen omkijken. Ze vermaken zich prima in de kinderdisco, en er is gratis chips, ranja en ijs. Voor de wat oudere bezoekers staan gezellige zitjes klaar. De koffie drink je nog uit een echt kopje, ‘breng je het wel terug als het op is?’