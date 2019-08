Tweede Osse Ballonfestival treft geweldig weer om te varen

OSS - Vijftien ballonnen kozen zaterdagavond met in totaal 120 passagiers aan boord het luchtruim boven Oijen voor de tweede editie van 'Maasland in the air'.

Twee jaar geleden werd het Osse Ballonfestival voor de eerste keer georganiseerd met als goede doel de Stichting Leergeld Maas en Leijgraaf, regio Oss. Het is de bedoeling van de organiserende Rotary Club om het Osse ballonfestival om de twee jaar te houden, vertelt uitvoerend voorzitter Ton Jenniskens. ,,Het is een hele organisatie waar je een half jaar mee bezig bent en als je dat elk jaar doet, is de kans aanwezig dat er te weinig inschrijvingen komen en de opbrengst dus tegenvalt.” Om vervolgens lachend te eindigen met ,,We weten dat we om de twee jaar goed weer hebben.”

Dat tropische weer is voor de ballonvaarders minder prettig, vertelt Daan van Loosbroek, een van de piloten. ,,Het weer is prima hoor, rustig en stabiel, maar door de warmte kunnen we minder passagiers meenemen. Ik zou liever een half uurtje later opstijgen. De verwachting is dat we in zuidwestelijke richting varen, maar dat kan in de komende uren nog wel veranderen.”

Reanimatie

De goede doelenstichting van deze tweede editie is School Voor Hart, een door de Lionsclub opgezette organisatie, met als doel reanimatietraining mogelijk te maken in het vervolgonderwijs. Mayko Slinkman vertelt: ,,We zijn vier jaar geleden begonnen met een pilot op het TBL met van zowel leerlingen als docenten positieve reacties. Alle 7000 studenten uit de 2e en 3e klas van de Osse middelbare scholen leren hartmassage toe te dienen en om te gaan met de AED. Die scholen hebben met ons een contract om dit minimaal vijf jaar te gaan doen. Mochten wij als organisatie daarna geld overhouden, dan is onze insteek om ook clubs en verenigingen erbij te betrekken.”

Een van de 114 passagiers is Harrie Smits (85) uit Drunen die het ticket kreeg aangeboden door zijn dochter. ,,Zij zag dat er op een gegeven ogenblik 99 inschrijvingen waren, waarop ze de 100e aan mij cadeau deed. Ik heb al eens gevaren, ik heb geen hoogtevrees en dus ook helemaal geen angst om de lucht in te gaan. Ik kijk ernaar uit.”

Warmte