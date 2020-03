Tweehonderd jaar oude eiken Heesch in twee uur plat

Vlijmscherp zijn zijn zagen, oersterk is zijn hydraulische klem. Het kost Corné van Gorkum geen enkele moeite om de twee kolossale eiken om te leggen. Dankzij de MKB, een grote kraan speciaal ontwikkeld om bomen snel in mootjes te hakken. ,,Daar zijn er maar vier van in Europa en alle vier bij ons‘’, zegt de werknemer van Boomrooierij Weijtmans trots.