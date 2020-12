Tweehonderd kinderen krijgen cadeautjes én een voorstelling van Rotary Oss

Video Boze boeren aan de deur bij Jum­bo-baas Frits van Eerd, ‘Ik heb de oplossing alleen niet’

14 december BREDA/VEGHEL - Tientallen boeren protesteren maandagochtend bij verschillende Jumbo-locaties in Brabant. In de vroege uurtjes bezochten ze de distributiecentra in Breda en Veghel. Rond 08.00 uur was de woning van Jumbo-baas Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther aan de beurt. Daar staan zij en Van Eerd nog altijd.