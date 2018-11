Tweetal breekt in en steelt uit eierenautomaat in Oss

Prins Marijn heerst over het Knorrepot­ten­rijk

9:55 HAREN - Prins Marijn zal als heerser over het Knorrenpottenrijk, zoals Haren heet met carnaval, gaan optreden. Zijn echte naam is Marijn Roelofs en hij werkt als leraar op het Maas en Waal College in Wijchen. Dat werd gisteren bekend gemaakt.