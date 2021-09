Tweevoudig paralympisch kampioene Sanne Voets gehuldigd in Berghem

Grote ontlading thuis in Berghem na weer een gouden medaille voor Sanne Voets in Tokio

Namens de gemeente Oss was onder anderen burgermeester Wobine Buijs-Glaudemans aanwezig voor de huldiging. Voor haar twee gouden optredens in Tokyo krijgt de dressuur-amazone een Osje van Verdienste. Dit is één van de onderscheidingen van de gemeente Oss om de inzet van personen te waarderen. ,,Een jaar geleden kwam de droom van Sanne in gevaar", aldus de burgermeester. ,,Door Covid werd alles in één klap onzeker, maar ze accepteerde het, paste zich aan en bleef doorgaan en dat is wat iemand een topsporter maakt.”