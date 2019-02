Twijfel over getuigen in hoger beroep vleesverwerker Willy Selten uit Oss

Tijdens de behandeling van het hoger beroep 2,5 week geleden kwam advocaat Van Gaal opeens met twee nieuwe verklaringen op de proppen. Een halal vleesbedrijf KOC uit Zoeterwoude dat bij Selten een partij vlees van 69 ton ter waarde van 183.000 euro zou hebben gekocht. Dat vlees lag opgeslagen bij vrieshuis Vriesoord in Oss. De andere verklaring kwam van Vriesoord over de verandering van eigenaar van deze partij vlees. Daarmee wil Selten aantonen dat hij het vlees wel degelijk had verkocht, terwijl de administratie daarvan onduidelijk was. Selten werd in 2015 veroordeeld tot 2,5 jaar cel wegens valsheid in geschrifte. Daarbij werden 19 facturen op tafel gelegd die het OM in twijfel trok. Selten zou goedkoop paardenvlees met duurder rundvlees hebben vermengd zonder dit op het etiket te vermelden. Vijftig miljoen kilo vlees werd door de warenautoriteit uit de markt genomen.