Uden en Landerd het is nog niet te laat: kies een andere naam

OPINIEIk ben nog nooit in Lippstadt geweest. De plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen ligt, wat dat betreft, te ver weg voor een snel bezoekje. Lippstadt heeft sinds 1971 een stedenband met Uden: alweer 48 jaar vrienden. Voor de Ossenaar is Uden een stuk makkelijker te bezoeken. De namen Oss en Uden stammen beiden ergens uit de 12e eeuw, al ruim 700 jaar buren.

De naam ‘Maashorst’ vloeit voort uit een nog veel ouder gebeuren: zo’n 125.000 jaar geleden stroomde de Maas hier door onze achtertuin. Tegenwoordig is de Maashorst een prachtig aaneengesloten natuurgebied met ruimte voor tal van bijzondere diersoorten en natuurlijk de prachtige open bossen en paarse heidevelden.

Populair gebied

Uden, Bernheze, Landerd en Oss in samenwerking met de provincie Noord-Brabant en Staatsbosbeheer zetten zich al tientallen jaren in om hier iets goeds neer te zetten. Dat ging niet zonder slag of stoot, maar het resultaat is er naar. Het gebied is populair bij onze inwoners, toeristen, ecologen en natuurlijk onder al het leven wat er haar thuis vindt.

En de ontwikkelingen staan ook nu niet stil. Ondernemers zijn inmiddels aangehaakt en de marketingmachine van ‘oergebied’ de Maashorst draait op volle toeren, de herkenbaarheid van het gebied is vergroot en iedereen weet: het merk is sterk. Er zijn nog genoeg mogelijkheden voor de Maashorst. Recent is het ecoduct over de A50 geopend. En zou het bijvoorbeeld niet mooi zijn om dit gebied letterlijk als Nationaal Park op de kaart te zetten? De streek zal er van profiteren.

Nieuwe ontwikkelingen

Maar helaas gaan er ook andere ontwikkelingen door. Landerd en Uden willen fuseren, dat is hun goed recht. Het lijkt er echter sterk op dat ze er met de bekende naam ‘Maashorst’ vandoor willen gaan. Dat Bernheze en Oss daar niet bepaald blij mee zijn, lijkt ze niet te deren. Oss is het felst in haar commentaar en ook een topadviseur van dé landelijke adviescommissie voor gemeentenamen geeft een negatief advies.

Er is bestuurlijke onrust, twijfel bij ondernemers en ergernis bij de samenwerkende partners. De Landerdse burgemeester Bakermans heeft het over draagvlak onder inwoners en walst over de bezwaren van beide gemeenten heen. Waarom blijven Landerd en Uden dan toch volharden met deze naam?

Het is nog niet te laat

Het is nog niet te laat. Kies een andere naam en gun de inwoners en ondernemers van de vier gemeenten dat we blijven samenwerken aan de Maashorst. Gun ze dat we gezamenlijk optrekken om er nog iets veel mooiers van te maken en de jarenlange inspanningen kunnen voorzetten. Uden en Landerd, denk na: het Duitse Lippstadt als verre vriend is leuk, een goede buur is beter.