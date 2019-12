Udenaar had complete drugshandel in zijn rugzak

Interview Flipper­kast­com­pe­ti­tie? Femke van Acropolis regelt het gewoon

11:00 MEGEN - De levenswandel van Femke Nijboer (49) voerde van een studie psychologie in Utrecht naar de bedrijfsvoering van Acropolis in Megen. Daar zwaait ze nu al vijf jaar de scepter, met aardige cijfers, en dat is bijzonder voor een … wat ís Acropolis eigenlijk?