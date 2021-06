Udense oudste jurk van Nederland te zien in Oss

De geschiedenisboeken over de ijzertijd kunnen zo'n beetje opnieuw getekend worden. Althans de plaatjes waarbij de mensen gehuld in donkere, jute-achtige kledij gestoken zijn. De vondst in 2010 van textielresten in een grafveld op de Maashorst nabij Uden heeft dat beeld compleet achterhaald. Er waren toen ook mensen die kleurige kleding droegen. In ieder geval een ‘bijzonder dame’ die 2800 jaar geleden een fel rood-blauw geblokte wollen jurk droeg. Het kledingstuk zou in het huidig straatbeeld niet eens zo opvallen.