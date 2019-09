Udense Teslarijder na dodelijk ongeval bestraft voor ‘aanmerkelijk onvoorzichtig’ rijden

Met veel te veel drank op en zonder rijbewijs achter het stuur in Schijndel: auto van man (43) in beslag genomen

13:27 SCHIJNDEL - Een 43-jarige automobilist uit Heeswijk-Dinther is zondagavond opgepakt in Schijndel omdat hij dronken achter het stuur zat. Hij had veel te veel gedronken. Hij blies 1530 ug/l terwijl 220 ug/l is toegestaan. Ook bleek hij geen rijbewijs te hebben. Dat meldt de politie op Facebook.