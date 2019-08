Uit PI ontsnapte Murat C. biedt rechtbank excuses aan voor eerdere scheldpartij

De rechtbank vond dat geen argument. De officier van justitie wees de rechtbank op de zogeheten ‘12 jaar-grond', het feit dat voorlopige hechtenis niet mag worden geschorst bij zaken waar een celstraf van twaalf jaar of meer op staat en de rechtsorde ernstig is geschaad. Bovendien bestaat er volgens hem wel degelijk vluchtgevaar. Hij wees de rechtbank op zijn eerdere ontsnapping. ,,Ik heb niet de intentie naar het buitenland te gaan. Anders had ik dat toen wel gedaan", bracht de verdachte ertegenin. ,,Ik zit nou al zeven maanden. Waarom moeten er nog drie bij komen?“

Volgens de officier is het onderzoek afgerond, maar moeten nog twee getuigen worden gehoord door de rechter-commissaris, onder wie het slachtoffer die in zijn nek en rug werd gestoken. Dat gebeurt op 23 september. Het is de bedoeling dat de zaak vervolgens op 17 oktober inhoudelijk wordt behandeld. De advocaat betwijfelt of dat haalbaar is. Ze sluit niet uit dat een van de getuigen niet komt opdagen en dan wordt de tijd tot 17 oktober erg kort.