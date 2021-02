Uit Raqqa gevluchte Vinus (18) van vmbo zónder havo direct naar vwo: ‘Ze is een ware knokker’

Column De meester verdient meer dan een kaal en winderig plein of een parkeer­plaats

14 februari Een Frank den Brok-plein, zei de wethouder grappend toen ik hem met zijn hond tegenkwam in het dorp, daar kan toch niemand bezwaar tegen hebben. Lijkt mij ook niet. Een paar dagen eerder, vóór de sneeuw, had ik hem rond etenstijd in de stromende regen achter aan een vrachtwagen zien hangen om oud papier op te halen voor de voetbalclub. En er staat nogal wat buiten, nu elke online bestelde poep en scheet zorgvuldig ingepakt wordt thuisbezorgd. Dan verdien je minstens een straatnaam, of het nou een steeg is of een plein, daar valt over te twisten.