Uit volle borst meezingen met Frans Bauer tijdens Muze Misse in Oss

,,Heb je even voor mij”, enthousiaste volkzanger Frans Bauer trapt om 13.30 uur het festival muzikaal af met zijn klassieker op het grote podium. De bezoekers die zich rond de grote iconische boom in het park massaal hebben verzameld dansen al snel mee op de aanstekelijke deunen. Waar het festival de afgelopen jaren pas in de avond een grote aanwas van bezoekers had, is het ‘s middags al over de koppen lopen.

De aangename temperatuur van zo’n twintig graden en het waterige zonnetje blijken de idealen ingrediënten voor het festival. Al komt het overgrote deel van de middagbezoekers vooral om Bauer te zien, onder het motto ‘Het is pas feest als Frans is geweest’. Fans van het eerste uur Mariëlle Melchers en Lucy van der Donk hebben een plekje bij het podium veroverd. ,,We staan hier al een tijdje, vanaf een uur of 12.30 uur. Frans is voor ons een voorbeeld, iemand die ieder optreden gezellig maakt”, vertelt Van der Donk (49).

Een paar meter verderop staat Yvette Robben (29) aan de zijkant van het podium. ,,Dit is mijn zevende keer Muze Misse, ik heb ooit kaartje gewonnen en sinds die tijd kom ik ieder jaar terug. Muze Misse is gezellig, er hangt altijd een goede sfeer en op iedere hoek van het festival kun je de optredens zien.”

Line-up

Terwijl zij wacht op de volgende artiest, Famke Louise, vinden Marco van der Akker (46) en twee vrienden een plek aan een gele picknicktafel bij het waterelement. ,,Muze Misse is vaste prik. Een festival waar je oude bekende tegenkomt, waar je elkaar kent.” Het festival, bestaande uit meerdere podia omringt met foodtrucks waarvan de kruidige geuren zich gaandeweg de middag een weg over het terrein vinden, valt ook in de smaak bij de jongeren. ,,Muze Misse is gezelligheid, leuke muziek en een goede sfeer. Ik kom hier al sinds ik zo klein ben”, vertelt Luuk Jaarsma (14) die een hoogte tot aan zijn knie aanwijst. Hij is vooral te spreken over de line-up met grote namen die de organisatie voor de dertiende editie wist te strikken. ,,Voorgaande jaren viel de line-up een beetje tegen, maar dit jaar is het echt top. Ik kom vooral voor Bussel Skate Crew”, een rap collectief.” Bo van Leuken (14) knikt instemmend. ,,De line-up is inderdaad goed, ik kom voor Navarone.”

Als Glennis Grace aan eind van de middag het podium opstapt en een mix van uptempo en power ballads brengt is het park tot de nok toe gevuld. De avond wordt afgesloten met de rockmuziek van Navarone en Memphis Maniacs.