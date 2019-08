Uitbaters Raadhuis Lithoijen zoeken opvolger

Buitenhuis en Janneke Ketelaars namen Het Raadhuis eind 2016 over van Jacky Alderson en Ad Schoenmakers, die in 2011 een lunch- en tearoom annex woonwinkel in het oude gemeentehuis van Lithoijen vestigden. De huidige uitbaters richtten zich meer op het diner en verschoven de openingstijden naar de avond.

,,We hebben in drie jaar tijd een goede naam opgebouwd in de regio en dat willen we ook overdragen aan de mensen die het overnemen.", aldus Buitenhuis. ,,Het belangrijkste voor ons is dat deze horecazaak behouden blijft. Als we binnen twee maanden de juiste overnamekandidaten hebben gevonden, dan is dat mooi. Als het anderhalf jaar kost, dan draaien we zo lang door. We hoeven niet weg en gaan ook zeker niet dicht.”