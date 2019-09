Uitslaande brand in appartementencomplex in Oss, geen slachtoffers

75 jaar bevrijding Bevroren sleutelmo­men­ten uit de oorlog: biscuit, sigaretten en mijnen!

5 september 75 jaar bevrijding, 75 persoonlijke verhalen van de oorlog. Brabant Remembers brengt herinneringen tot leven door middel maquettes van cruciale momenten in onder meer Berghem, Heeswijk en Reek. In elke gemeente is er een te zien. Een overzichtsexpositie van Rocco Verdult volgt in oktober in Eindhoven.